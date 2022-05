Grey's anatomy - S14 E17 - Il suffit d'un jour

Meredith soigne Nick Marsh, un chirurgien du Minnesota, spécialisé en transplantation ayant lui-même subi une greffe de rein cinq semaines plus tôt. Craignant de faire un rejet de son rein, il lui confie ce qu’il ferait s’il ne pouvait plus exercer son métier et demande à Meredith d’en faire autant. April s’occupe d’un rabbin en train de mourir à cause d’un traitement antibiotique prescrit par Bailey. Owen arrive chez Teddy, en Allemagne, pour lui dire qu’il est amoureux d’elle. Après avoir couché avec elle, il lui annonce qu’il est prêt à quitter Seattle pour venir s’installer en Allemagne avec elle. Quand Teddy comprend que les agissements d’Owen à son égard lui ont été dictés par Amélia, elle le met à la porte sans ménagement.