Grey's anatomy - S14 E18 - Savoir renoncer

Après avoir été éconduit par Teddy, Owen passe ses nerfs sur les internes. Ben est aux petits soins pour Miranda, mais cette dernière est en pleine forme et compte bien lui faire savoir. April va mieux. Elle a retrouvé la foi et décide de présenter ses excuses à toutes les personnes qu'elle a pu froisser. Meredith et Jo continuent de travailler sur leur projet de mini-foies. La marraine des Alcooliques Anonymes de Richard est hospitalisée dans un état critique et refuse de se faire soigner. Richard a du mal à faire face et avec l'aide de Meredith et Maggie, il va tenter de la convaincre de se battre. La mère de Noah accepte qu'Amelia et Karev testent leur procédure révolutionnaire sur la tumeur de son fils. Si ça fonctionne, Alex espère pouvoir sauver Kimmie. Aux urgences, Arizona retrouve d'anciennes patientes qui viennent d'avoir un accident de voiture. L'une d'elle pense être atteinte d'un cancer du sein, mais Owen et Arizona vont découvrir que certains médecins peu scrupuleux sont prêts à tout pour s'enrichir. Jackson est sur le point d'annoncer à April qu'il sort avec Maggie, mais les choses ne se déroulent pas comme il avait prévu.