Grey's anatomy - S14 E20 - Ça plane pour moi

C'est aujourd'hui que les vingt-cinq candidats encore en lice doivent présenter leurs prototypes pour le Concours de l'Innovation Médicale. Richard ouvre le bal, mais un événement inattendu va venir perturber la suite des présentations. Sans le savoir, Arizona a distribué des cookies au cannabis. Épargnées, Meredith et Jo vont devoir gérer la situation. Jackson découvre que son grand-père est impliqué dans treize affaires de harcèlement sexuel. Owen panique à l'idée d'accueillir un bébé de six mois. Heureusement, il peut compter sur l'aide précieuse d'Amelia. Pour se distinguer des autres internes et avoir une chance d'aller au bloc, Vik prend des risques inconsidérés. Seule chirurgienne en état d'opérer, Jo doit faire preuve d'initiative et de sang-froid pour sauver le patient de Bailey. Dans un état second, April et Bailey partagent leurs secrets. De leur côté, Arizona et Maggie se font des confidences en attendant que l'effet des cookies se dissipe. Andrew est en plein délire. Suite aux révélations sur Harper Avery, Catherine et Jackson décident de jouer la carte de l'honnêteté, mais il est peut-être déjà trop tard.