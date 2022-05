Grey's anatomy - S14 E21 - La mauvaise réputation

Pour faire face au scandale lié à la réputation de prédateur sexuel de Harper Avery, Catherine fait appel à une spécialiste en gestion de crise tandis que Bailey décide d’annuler le concours d’innovations médicales. Du coup, April propose à Alex et Jo d’organiser leur mariage. Owen rencontre la mère de Léo, l’enfant qu’on lui a confié en vue d’une adoption. Il s’agit d’une adolescente de 15 ans, accro aux opiacés et livrée à elle-même, qu’Amélia souhaite prendre sous son aile. Olivia, une ancienne infirmière du Grey-Sloan à qui Alex avait transmis la syphilis quand il était interne, vient faire soigner son fils qui est pris en charge par Jo et…Alex. Afin de préserver les 72 hôpitaux appartenant à la fondation Avery, Meredith et Jackson proposent à Catherine de la dissoudre et d’en créer une nouvelle au nom de Catherine Fox, son nom de jeune fille