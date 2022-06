Grey's anatomy - S15 E08 - Autant en emporte le vent

Seattle est frappée par une violente tempête et le Grey-Sloan est submergé de patients. Alex et Jo sont bloqués chez eux et décident d'en profiter pour faire de cette journée leur deuxième lune de miel. Pendant ce temps, Meredith demande à Richard de reprendre sa vie en main.