Grey's anatomy - S15 E10 - Paralysé

Tom et Amelia essaient de trouver le moyen de débarrasser Catherine de sa tumeur. Alors que la mission leur semble impossible, Jo a une idée. Teddy compte s'installer à Seattle et cherche à se faire engager au Grey-Sloan, mais les choses ont beaucoup changé depuis son départ. En plus de devoir faire face à l'hostilité d'Amelia et de son clan, elle essuie les reproches d'Owen. Catherine met sa tumeur et sa douleur de côté le temps d'une opération révolutionnaire. Maggie s'inquiète pour Jackson, elle espère qu'il va réussir à parler avec sa mère. Meredith et Link s'occupent de Natasha, une jeune femme tombée d'un balcon la veille de son mariage. Meredith passe la journée à critiquer la façon de travailler de son collègue, mais ce dernier n'est pas rancunier et accepte de l'aider à organiser le goûter d'anniversaire de Bailey. Owen est grippé, mais décide d'opérer malgré son état. Les choses se compliquent lorsqu'on lui injecte un paralysant par erreur. Schmitt lui sauve la vie et se sent pousser des ailes. De Luca réalise sa première chirurgie en solo.