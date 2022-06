Grey's anatomy - S15 E11 - Une dernière danse

Pour Catherine, le jour de l'intervention est arrivé. Richard, Jackson et Harriet sont réunis autour d'elle. Tom et Amelia sont prêts et savent exactement ce qu'ils doivent faire, ce qui ne les empêche pas de stresser. Et si Catherine ne pouvait plus opérer ? Si elle se réveillait paralysée ? Catherine a envisagé tous les scénarios, elle a tout prévu, ou presque... De son côté, Maggie fait de son mieux pour soutenir Richard et Jackson. Sur les conseils de Richard, Meredith passe rendre visite à Thatcher. Il est très affaibli et n'en a plus pour très longtemps. C'est l'heure des explications, des regrets et des excuses.