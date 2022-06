Grey's anatomy - S15 E16 - Filiation

La mère de Meredith s'invite dans un de ses rêves et lui donne une piste de travail. Nico est vexé, il ne comprend pas pourquoi Levi n'a toujours pas parlé de lui à sa mère. Vincenzo DeLuca présente un projet révolutionnaire à Alex. Il a créé un sac gestationnel externe. Carina pense que son père est bipolaire et s'inquiète de voir Andrew aussi enthousiaste. Meredith a promis de ne rien dire, mais essaie de mettre la puce à l'oreille d'Alex. Suite à la parution de son article, Maggie enchaîne les interviews et étale au grand jour la liaison que Richard a entretenue avec Ellis. La mère d'Alex fait peur à Jo en tricotant des bonnets pour bébé. Cette dernière se réfugie au bloc avec Link et Jackson. Ensemble, ils opèrent un jeune homme qui a menti à sa mère pour la protéger. À la mine, Bailey et Levi prennent en charge un couple de pères et leur fille. Owen et Amelia essaient de trouver un terrain d'entente pour la garde partagée de Léo.