Grey's anatomy - S15 E20 - Si loin de ses proches

Jo refuse de sortir de son lit. Alex ne sait plus quoi faire et demande l’aide de Link. Meredith et Jackson font un cadeau original à Catherine pour qu’elle reprenne du service : une greffe de paroi abdominale et de pénis. Le patient est un ancien militaire venu de Los Angeles avec Megan. Cette dernière est ravie de retrouver Owen et Teddy, mais tombe des nues en découvrant la situation. Teddy est à la recherche d’une maison et Tom lui donne un coup de main. Pour elle, hors de question d’aller s’installer chez Owen. Amelia et Owen ont beaucoup de mal à communiquer. Bailey reprend les rênes de l’hôpital et s’étonne de voir qu’Alex a eu quelques bonnes idées. Elle reçoit trois lycéennes venues prendre une leçon de leadership. DeLuca opère une appendicite avec Richard. Meredith est très inquiète de les savoir enfermés au bloc tous les deux. Alex va devoir faire preuve de créativité pour soigner Gus, un jeune garçon autiste atteint d’une tumeur.