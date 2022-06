Grey's anatomy - S15 E21 - Bienvenue chez les Shepherd

Amelia et Link sont à New York pour opérer un garçon de dix-huit ans avec une grave déformation de la colonne vertébrale. Ils croisent Nancy Shepherd qui les invite à diner chez elle en prenant Link pour le mari d’Amélia. Amélia réussit à convaincre Link de l’accompagner et de se faire passer pour Owen mais en arrivant, elle constate que Kathleen, une autre de ses sœurs, est là. Link parvient à faire illusion jusqu’à l’arrivée de la mère d’Amélia qui dévoile la supercherie. Le reste du diner n’est qu’une suite de reproches et de grand déballage des erreurs d’Amélia.