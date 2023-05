Grey's anatomy - S19 E05 - Dépasser les limites

Bailey et Addison prennent la route pour aller faire du bénévolat dans un centre de planning familial, mais une patiente avec une grossesse extra-utérine connaît des complications. Pendant ce temps, les 1re année jouent les détectives pour en savoir plus sur la relation entre Lucas et Amelia. Meredith revoit Jackson lors d'un voyage à Boston.