Grey's anatomy - Saison 02 Episode 27 - ... tous pour un

Richard enquête auprès des internes pour savoir qui a débranché l'appareillage cardiaque de Denny. Comme personne ne se dénonce, il interdit à tous l'accès au service chirurgie et aux blocs opératoires, tout en les chargeant d'organiser un bal pour sa nièce. Georges ne veut pas dire "Je t'aime" à Callie, mais il a quand même envie d'être avec elle... Cristina se pose des questions sur son "humanité" et se rapproche de Burke, qui doit se remettre de son opération. Meredith et Derek font euthanasier Doc et retombent dans les bras l'un de l'autre. Même si elle semble penser que Finn est un type bien pour elle, l'épisode se termine sans qu'on sache avec lequel des deux elle repartira... Izzie accepte d'épouser Denny. Mais alors qu'il semblait bien récupérer de son opération, il meurt. Izzie décide de démissionner...