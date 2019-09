Grey's anatomy - Saison 03 Episode 3 - A pile ou face

Meredith aime jongler entre Finn et Derek. A tel point qu'elle les rassemble dans ses rêves. Callie réclame une clé de la maison à George qui ne répond pas à la question. Alex est confronté au cas de Mégan, une petite fille insensible à la douleur. Burke néglige sa rééducation et espère se faire mettre en disponibilité, ce qui ne plaît pas du tout à Cristina. Izzie a rendez-vous avec Richard pour reprendre son poste à l'hôpital après le décès de Dennis. Mark a du mal a quitter Addisson et prétend que les mauvaises conditions météo ont cloué son avion au sol.