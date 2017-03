De l'amour et de l'émotion en perspective pour cette soirée final de la saison 12 de Grey's Anatomy ! Owen et Amélia envisagent de se marier. Alex refait sa demande en mariage à Jo. Quel avenir pour Stéphanie et Kyle ? Callie et Arizona vont-elles surmonter leurs différents pour l'amour de leur fille ? Rendez-vous mercredi 29 mars pour le Final de la saison 12 de Grey's Anatomy sur TF1 et MYTF1.