Mercredi prochain, la visite du Dr Minnick rend tout le monde nerveux...  

L’arrivée du docteur Eliza Minnick rend tout le monde nerveux. Elle est censée observer ce qu'il se passe pour signaler les points à améliorer, mais elle se permet d’imposer ses méthodes d’enseignement. Son comportement déplaît fortement aux titulaires et particulièrement à Richard, qui voit son autorité remise en cause. Rendez-vous mercredi 26 avril pour la suite de la saison 13 de Grey's Anatomy sur TF1 et MYTF1.