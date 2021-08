AVANT-PREMIÈRE - Gus le Chevalier Minus, découvrez le 1er épisode !

La nouvelle série Gus le Chevalier Minus arrive le mercredi 1 er septembre sur TFOU. Regardez dès maintenant le premier épisode en avant-première.

Votre avant-première disponible sur MYTF1, sur les box opérateurs

La nouvelle série "Gus le Chevalier Minus", arrive sur vos écrans le mercredi 1 er septembre vers 8h05 sur TFOU.

Bonne nouvelle ! Si vous êtes abonné(e) à Canal+, SFR, Orange, Bouygues Telecom ou encore Free, vous êtes un téléspectateur/trice privilégié(e) ! Et pour cause, les box opérateurs vous permettent de visionner l’intégralité du premier épisode en avant-première !

Armé de son épée rafale et de son bouclier overboard, monté sur son poneylectrique, le chevalier Gus ne manque jamais une occasion de partir à l’aventure afin d’accomplir toutes ses missions. Le problème, le tout petit problème, c’est que Gus est un chevalier… minus ! Mais Gus prouvera à tous qu’à cœur vaillant rien d’impossible et qu’il n’est plus grand chevalier que Gus, le Chevalier Minus

Découvrez "Gus le Chevalier Minus", le mercredi 1 er septembre vers 8h05 sur TFOU et en replay sur MYTF1