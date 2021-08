Gus le chevalier Minus - Amis pour la vie

Découvrez la bande de copains de Gus le chevalier Minus ! Gus est très bien entouré par sa grande soeur Iris et ses amis Thibaut, Diane, Arthur et Rosie. Découvrez Gus le chevalier Minus dès le 1er septembre sur TFOU et en replay sur MYTF1.