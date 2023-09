Gus le chevalier minus - Ca va barder !

Arthur devient le barde officiel de Gus, célébrant ses exploits relayés sur la radio de Karamel. Mais, faute d’aventure en vue, les premières histoires ne reflètent que le banal quotidien du petit chevalier. Arthur se met alors à enjoliver ses récits. Puis, le bouche-à-oreille venant tout déformer, Gus se retrouve affublé d’une réputation de pourfendeur de dragon ! Il n’en faut pas plus pour que le Chevalier des Ombres, suspicieux et jaloux, le défi de réitérer son exploit. Refusant de jouir d’une réputation imméritée, Gus choisira la voie du plus grand courage : celui de la vérité.