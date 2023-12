Gus le chevalier minus - Camping royal

Papa Roi emmène la famille camper, comme il le faisait enfant avec ses propres parents. Mais rien ne se passe comme prévu et le traditionnel camping royal se transforme en insolite aventure où Gus et sa famille doivent conjuguer leurs efforts pour composer avec la nature et échapper à un dragon affamé… de caramels. Une journée pleine d’imprévus mais qui laissera à tous des jolis souvenirs impérissables.