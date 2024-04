Gus le chevalier minus - C'est pas de la tarte

Diane et Sacréemoche se retrouvent en finale d’un concours de pâtisserie. Pour être sûre de gagner, Sacréemoche a kidnappé sa rivale et l’a enfermée chez elle. Tandis que Gus et Thibaut partent à sa recherche, Iris gagne du temps en prenant l’apparence de Diane pendant le concours …et c’est pas du gâteau !