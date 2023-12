Gus le chevalier minus - Chasse au trésor

Gus et Iris ont hâte de se lancer dans une chasse au trésor organisée par Thibaut et Diane. Mais à la suite d’un quiproquo, ils se retrouvent à devoir vivre l’aventure en compagnie du barbant roi Excelsior ! Pour couronner le tout, ils ignorent que Troy a brouillé les pistes et enfermé Thibaut et Diane dans une caverne. Au cours de cette aventure semée d’embuches, Gus et Iris vont découvrir de nouvelles facettes d’Excelsior et qu’il n’est finalement pas si rasant que cela. Ensemble, ils parviendront à surmonter les obstacles dressés par Troy et à secourir leurs deux amis.