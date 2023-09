Gus le chevalier minus - Chevalier en détresse

A l’occasion d’une fête en l’honneur de Sir Adam-Le-Hardi, Gus veut rejouer un exploit du chevalier et attribue le rôle d’écuyer à Thibaut et le rôle de princesse à Céleste… Mais Gus se fait enlever par un dragon venu voler une couronne ! Capturé et tenu prisonnier dans la grotte cachée du voleur, il est vaillamment secouru par Thibaut et Céleste… un écuyer et une princesse qu’il reconnaît être tout aussi chevaleresques que lui !