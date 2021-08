Gus le chevalier Minus - Gus, le Chevalier Minus au grand cœur !

Découvrez Gus le chevalier Minus dans ce bonus exclusif ! Gus rêve de devenir le plus grand chevalier du royaume. Aidé de ses amis, il s'entraîne et apprend tout ce qu'il faut savoir pour être un super chevalier et réaliser son rêve. Découvrez Gus le chevalier Minus dès le 1er septembre sur TFOU et en replay sur MYTF1.