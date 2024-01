Gus le chevalier minus - La bataille de Gus

Contraint de rester dans sa chambre un jour de pluie, Gus joue avec Pilou et Thibaut. Le soleil revenu, il se réjouit de pouvoir sortir. Mais Maman-Reine exige qu’avant, il range sa chambre laissée dans un piteux désordre. Gus fait alors appel à Iris pour s’éviter cette corvée. Iris jette un sort pour l’aider, mais le sort dérape : les jouets s’animent et se rebellent ! Gus parvient gagner la bataille contre les jouets, finit par ranger sa chambre, et cette fois pour de vrai !