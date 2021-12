Gus le chevalier minus - La bête de Bavaudent

Pilou a été transformé en une bête repoussante et puante. En le découvrant, Gus va tout faire pour qu’il ne se sente pas rejeté et rester auprès de lui, quoi qu’il en coûte. Son chien, il l’aime même comme ça. Malheureusement, le Chevalier des Ombres profite de la situation pour faire croire que Pilou est la légendaire bête du Bavaudent et le mettre en péril…