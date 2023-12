Gus le chevalier minus - La colérazouille

Gus a été piqué par un étrange insecte et attrape une étrange maladie qui déclenche des accès de colère incontrôlables. Arthur et Thibaut l’accompagnent pour aller chercher une plante censée le guérir. Mais cette fleur magique parle et s’avère insupportable. Gus va devoir apprendre à gérer sa colère.