Gus le chevalier minus - La Dodorloge - partie 1

Cette année encore, des Aquabelles, superbes oiseaux migrateurs, viennent faire halte à Karamel. Tous les habitants sont réquisitionnés pour les accueillir et les nourrir afin qu'ils puissent repartir avec de nouvelles forces. Gus et ses amis sont aux petits soins mais très vite, un problème se pose. Autour d'eux, tous les parents s'endorment comme par magie ! C'est la faute du Chevalier des Ombres qui a trouvé un réveil magique ayant appartenu au sorcier fou Kidetrak : la Dodorloge. Gus et Iris vont avoir forte affaire pour le lui reprendre et arrêter le sortilège…