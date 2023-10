Gus le chevalier minus - La Dodorloge - partie 2

En la récupérant des mains du Chevalier Des Ombres, la Dodorloge s’est cassée et une de ses pièces, un "morceau de lune", s'est fendue. Cela a détraqué l'équilibre du ciel et il n'y a plus de nuit ! Or, sans étoiles, les Aquabelles ne peuvent plus se repérer et reprendre leur migration. Gus, Rosie, le Chevalier des Ombres et Troy vont devoir faire équipe et mettre de côté leurs querelles pour rapporter ce morceau de lune dans un mystérieux sanctuaire Troll afin de le réparer…