Gus le chevalier minus - La Gromodite

A la suite d’une maladresse d’Iris, Papa Roi et Maman Reine sont atteints de Gromodite. Ils s’expriment en ponctuant leurs propos de « gros mots » et ils ne s’en rendent même pas compte ! La situation est grave car, justement aujourd’hui, Excelsior, le souverain d’une contrée voisine leur rend une visite protocolaire. Tandis que Diane se charge de distraire le visiteur et qu’Iris retardent ses parents pour éviter la rencontre, Gus file chercher le remède : Une fleur de lotus, au cœur du lac du beurre salé où résident les fameuses grenouilles pirates…