Gus le chevalier minus - La licorne

Gus aperçoit une Licorne ayant été attirée dans le royaume par un piège magique. L’animal légendaire étant très convoitée, Merlin demande à Gus et Iris de ne surtout pas en parler pour ne pas la mettre en danger (et qu’elle ne soit pas capturée avant qu’il ne trouve le moyen de la renvoyer dans son royaume). Mais Gus ne va pas réussir à tenir sa langue et c’est à la fois Sacréemoche et le Chevalier des Ombres qu’il va mettre sur la piste de la Licorne…