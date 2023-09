Gus le chevalier minus - La Transfera

Grâce à la Transfera, un miroir magique créé par Kidétrak, le sorcier fou, Troy Trollington échange son apparence avec celle d’Iris. Il trompe ainsi Gus et s’introduit dans le Château, décidé à semer la zizanie parmi les Humains. Gus refuse d’écouter Thibaut et Pilou, qui trouvent qu’Iris se comporte bizarrement. Mais il doit finalement se rendre à l’évidence : sa sœur est en fait Troy ! Le troll prend alors l’apparence de Papa Roi et crée un incident diplomatique avec le roi Excelsior. Heureusement, Gus, parvient à démasquer Troy et à sauver Iris, Papa Roi… et Excelsior d’un bien mauvais pas.