Gus le chevalier minus - Le cerf-volant pirate

Gus et ses amis préparent un spectacle de cerfs-volants. Mimozette rêverait d’y participer. Mais craignant qu’elle ne perturbe leur répétition, nos héros préfèrent l’écarter. Un peu plus tard, un mystérieux cerf-volant lance une attaque aérienne contre les leurs ! Gus fonce sur son poneylectrique pour tenter de voir qui le manipule avec une dextérité peu commune. Il croise Mimozette qui joue à cache-cache et le met sur la piste du château du CDO. Gus se précipite pour démasquer le CDO et réalise qu’il se trompe. Les soupçons se portent alors sur Sacréemoche. Mais une fois de plus, Gus et ses amis font fausse route ! Il parvient finalement à confondre la véritable coupable… mais découvre qu’il n’est pas si innocent lui-même.