Gus le chevalier minus - Le grand Clic n'Croc

Sur les conseils de Papi Merlin, Gus veut affronter l’objet de son cauchemar récurrent : Un énorme Clic-Ti. Pour se faire, Iris et Thibaut l’aident à en construire un grandeur nature et à jouer à le combattre. Mais des Clic-Tis s’infiltrent à l’intérieur de « l’automate » et le manipulent pour attaquer nos héros.