Gus le chevalier minus - Le jouet de Papa Roi

Gus décide de partir avec son ami Amaury à la recherche du jouet préféré de Papa Roi, une petite fusée perdue dans les marais lorsqu'il était enfant. Mais devant Amaury, Gus n'ose pas dire qu'il n'a pas tout compris à l’itinéraire. Voilà pourquoi ils se perdent au cœur du marais et se retrouvent face à un troupeau de Gromoussus irascibles ! C'est ensuite au tour d'Amaury de les mettre dans l'embarras parce qu'il n'a pas osé dire à Gus qu'il ne sait pas vraiment piloter un poneylectrique ! Heureusement, l'esprit d'équipe et l'astuce des deux amis leur permettront de s'en sortir et de rapporter son jouet à Papa Roi, ravi.