Gus le chevalier minus - Le lavage, c'est plus sage

Après avoir touché à de la poudre magique, Gus néglige de se laver les mains. Il contamine ainsi ses amis qui se prennent pour divers animaux ! Même Merlin est touché et se prend pour une grenouille. En l’apprenant, Sacréemoche y voit une opportunité pour tenter de lui chiper sa baguette. Gus va devoir l’en empêcher et rassembler les ingrédients pour concocter une potion capable de désensorceler ses amis et son grand-père.