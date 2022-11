Gus le chevalier minus - Le seau doré

Le Chevalier des Ombres découvre un seau magique qui transforme tout en or. Mais à la suite d’une maladresse, il est statufié en or. Gus et Iris sont appelés par le Clic-Tis pour y remédier. Il s’agit d’aller dans un sanctuaire Troll récupérer une magique « pelle à bouse ». Gus va devoir apprendre à gérer les Clic-Tis indisciplinés pour réussir à convaincre le gardien du sanctuaire de les laisser entrer et à faire équipe avec eux pour s’emparer de la précieuse pelle.