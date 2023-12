Gus le chevalier minus - L’épreuve des marais

Rosie va passer l’Épreuve des Marais, un rituel initiatique Troll qui doit faire d’elle une « vraie Trolle ». Mais elle craint de ne pas réussir ! Heureusement, elle a le droit de choisir quelqu’un pour l’aider dans cette l’épreuve. Sans hésitation, elle choisit celui en qui elle a le plus confiance : Gus ! Mais même en compagnie du petit chevalier, l’épreuve très « Trolle » se révèle bien plus dure qu’il y paraît. Malgré tous leurs efforts, ils échouent sous le regard de Troy, venu en douce s’assurer qu’une Trolle élevée chez les humains et aidée par un ami humain échoue à passer ce rituel sacré, ce qui serait inacceptable à ses yeux ! Pourtant, Mme Belleverrue accorde aux deux enfants une seconde chance. Mais Troy ne l’entend pas de cette oreille…