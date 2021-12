Gus le chevalier minus - Les trois épreuves

A l'âge de Gus, Papa Roi avait brillamment gagné la coupe des Dragons du Roi. Gus veut donc l’imiter et affronte le Chevalier des Ombres lors du concours. La compétition comporte trois épreuves : Epreuve de courage, Epreuve de justice et Epreuve de bonté. Le Chevalier des Ombres est prêt à tout pour gagner mais Gus restera fidèle à ces trois valeurs malgré les tentations et remportera les épreuves haut la main !