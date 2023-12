Gus le chevalier minus - L’escorte royale

Papa Roi et Maman Reine attendent la visite en grande pompe de leur voisin Excelsior. Gus a prévu de l’accueillir et de lui demander l’honneur d’escorter son carrosse jusqu’au château. Or, le Chevalier des Ombres a la même idée. Pour cela, les Clic-Tis ont fabriqué un pavois volant de toute beauté ! Avec un tel engin, le CDO a toutes les chances d’être choisi au détriment de Gus… Gus et Thibaut ne s’avouent pas vaincus ! Gyrophares, haut-parleurs, gadgets en tous genres : tour à tour, le Poneylectrique de Gus et le Pavois du CDO sont améliorés afin de les rendre plus clinquants et ainsi convaincre Excelsior de choisir leurs propriétaires respectifs. Mais cette course effrénée aux gadgets ne risque-t-elle pas d’épuiser Thibaut et les Clic-Tis qui se mettent en quatre pour surpasser leur adversaire ?