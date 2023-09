Gus le chevalier minus - Mission Mimozette

Alors qu’il exécute une mission de routine, Gus croise Mimozette qui a un problème. C’est son 222e anniversaire et si elle n’a pas d’ami avant le coucher du soleil, elle perd ses pouvoirs. Gus promet de revenir plus tard, sans mesurer l’urgence pour Mimozette. Celle-ci va tomber dans les griffes de Sacréemoche qui lui promet son amitié pour se servir d’elle et voler la baguette des étoiles.