Gus le chevalier minus - Papi Zinzin

Papi Merlin demande à Gus de l'accompagner pour recharger sa Baguette des Miracles. Mais lors de l'opération, l'enchanteur est victime d'une "pétarade magique" qui le rend complètement zinzin ! À Gus de faire en sorte qu'il ne fasse pas de bêtises, et surtout qu'il retrouve ses esprits avant de devenir aussi fou que le sorcier Kidetrak ! Mais le puissant magicien facétieux se joue facilement de Gus. Iris, Sacréemoche et Maman Reine arrivent à la rescousse. Gus se sent bientôt dépassé et inutile au milieu de tous ces magiciens. Pourtant, Papi Merlin avait confiance en lui dès le début…