Gus le chevalier minus - Petits mensonges & grosses boulettes

Gus doit s’occuper de la toilette de Pixie. Mais problème : il ne sent pas bon ! Il demande à Iris de l’aider, laquelle lance un sort pour nettoyer illico le dragon. Mais le sort rate… et piège Pixie à l’intérieur du bouclier de Papa Roi ! Iris et Gus cachent la vérité, juste le temps de réparer leur bêtise. Mais leurs mensonges s’enchaînent et le bouclier est chipé par le Chevalier des Ombres. Les voilà obligés de récupérer le bouclier, avec Pixie coincé à l’intérieur. Quand ils y parviennent, le dragon est redevenu sauvage et a perdu la mémoire. Grâce à une chanson ‘magique’, Gus et Iris réussissent à recréer le lien complice qui lie Pixie et Papa Roi.