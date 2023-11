Gus le chevalier minus - Pilou, super gardien !

A l’occasion de la fête de la paix avec les souverains voisins, le Chevalier des Ombres, vexé d’avoir été placé à la table des Chevaliers Juniors, demande à ses Clic-Tis de s’emparer de la couronne de Papa Roi. Pilou qui veille sur le château, avertit Gus, Iris et Diane. Les enfants ne le comprenant pas, Iris lui jette un sort de parole, mais Pilou reste incompréhensible et Gus croit que son chien ne pense qu’à jouer. Le Chevalier des Ombres en profite alors pour manipuler Pilou et permettre à ses Clic-Tis de voler la couronne. Mais c’est sans compter sur l’amitié indéfectible qui existe entre Gus et Pilou…