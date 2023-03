Gus le chevalier minus - Princesse archipeste

La Reine d’un royaume voisin est en visite à Karamel. Papa Roi confie à Gus et Iris la mission de veiller sur Céleste, la fille de la reine. Hélas, cette princesse qui semblait si aimable et si gentille s’avère une véritable peste qui leur rend la vie impossible ! Mais quand elle se fait enlever par le chevalier des Ombres, Gus et Iris mettent de côté leur ressentiment et vont tout faire pour la libérer !