Gus le chevalier minus - Tel grand-père, tel père, tel fils

Afin de protéger le royaume, Papi Merlin et Papa Roi doivent aller accomplir un rituel magique pour « endormir » un esprit malicieux. Gus se sent assez grand pour les accompagner mais son père refuse : c’est trop dangereux ! Le petit chevalier, vexé, désobéit et les suit… Gus finira par montrer son utilité à son papa et à son grand-père et prouvera que chaque génération, à sa manière, peut apporter son aide.