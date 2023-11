Gus le chevalier minus - Telle fille, telle mère

Gus et Iris décident d’aider Sacréemoche à briller aux yeux de sa mère en accomplissant un sort inoffensif mais remarquable. La sorcière jure de ses bonnes intentions … mais finit par les trahir en accomplissant un sort bien plus effrayant qu’annoncé. Plein d’astuce, Gus saura ramener le calme sur Karamel et dans le cœur de sa cousine.