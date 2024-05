Gus le chevalier minus - Trop minus

Gus a gagné une copie de l’armure d’Adam Le Hardi mais elle est bien trop grande pour lui. Il demande de l’aide à Merlin qui lui refuse : on grandit en temps et en heure. En prenant l’apparence d’une fée, Sacréemoche fait croire à Gus qu’elle peut exaucer son souhait grâce à la baguette de Merlin. Mais Pilou choppe la baguette en pensant qu’il s’agit d’un simple bâton pour jouer… Gus va devoir récupérer la baguette et en même temps, réaliser qu’être petit, c’est pas si mal.