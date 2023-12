Gus le chevalier minus - Un Clic-Ti si zélé

Suite à un malentendu, Gus est persuadé que Gaga, le ClicTi, est rejeté par le Chevalier des Ombres et qu’il serait beaucoup mieux au château. Mais le nouveau pensionnaire n’arrive pas à s’adapter et accumule les gaffes. Alors qu’il veut se rendre utile chez Papi Merlin, le Clic-Ti est dupé par Sacréemoche qui veut lui faire voler la baguette en prenant l’apparence du Chevalier des Ombres …Mais c’est sans compter l’intervention de Gus et du (vrai) Chevalier des Ombres.