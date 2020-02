Capucine, la fille de Sofia, manque de se noyer, elle est prise en charge à l’hôpital, entre la vie et la mort, laissant Sofia perdue entre Antoine et Erwan. Tiphaine annonce à une jeune femme la mort clinique de sa mère, et tente de freiner le Docteur Amyot qui veut tout de suite l’accord pour prélever ses organes.