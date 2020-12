Habitons demain - Cheminées écolos

Chaque week-end, dans le programme court Habitons demain, le youtubeur et humoriste Nicolas Meyrieux nous présente une trouvaille ou un concept inattendu et innovant dans le domaine de l’habitat. Plus responsable et toujours plus surprenant, l’habitat peut nous donner les clés d’un avenir meilleur. Des matériaux révolutionnaires aux modes de vie inédits, la série pose, épisode par épisode, les briques pour construire un futur désirable. Ici, demain s’annonce accueillant et demain commence aujourd’hui !